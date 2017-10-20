У Китаї за 3 роки мільйон чиновників звинуватили у корупції

Шестеро колишніх високопоставлених чиновників планували скинути лідера Комуністичної партії Сі Цзіньпіна.

Голова китайського державного комітету з контролю над цінними паперами Лю Шиюй назвав ім'я колишнього міністра громадської безпеки Китаю Чжоу Юнкана, засудженого до довічного ув'язнення у 2015 році, інформує BBC.

Також серед названих Лю чиновників виявився колишній керівник партійної організації промислового центру Чунцин Бо Сілай, засуджений до довічного терміну у 2013 році, і колишній член Політбюро Сунь Чженцай, затриманий у липні цього року і позбавлений всіх партійних посад.

Перераховані головою комітету чиновники "були неймовірно жадібними і корумпованими, вони планували захопити контроль над партією і над державною владою", заявив Лю Шиюй в четвер, виступаючи на засіданні комітету в рамках XIX з'їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні.

Також, Лю назвав імена Лін Цзихуа, заарештованого у 2015 році, померлого того ж року генерала армії Сюя Цайхоу, і генерал-полковника Го Босюна, засудженого до довічного ув'язнення минулого року за звинуваченням у хабарництві. З виступу не було зрозуміло, чи говорив він про одному змову, в якій брали участь перераховані чиновники, чи про кілька спробах перевороту.

"Сі Цзіньпін впорався з цими проблемами і усунув найнебезпечнішу таємну загрозу партії і країні", - заявив Лю.

Під час антикорупційної кампанії, яка почалася невдовзі після того, як Сі Цзіньпін прийшов до влади, за три роки звинувачення в корупції були пред'явлені мільйону чиновників.

Нагадаємо, що у Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.

Серед покараних 648 тисяч осіб були чиновниками на рівні сіл та селищ і притягнуті до відповідальності за дрібні корупційні правопорушення.