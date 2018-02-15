У Китаї зафіксовано перший випадок зараження людини пташиним грипом H7N4

У Китаї виявлено перший випадок зараження людини вірусом пташиного грипу H7N4.

Зараженою виявилася 68-річна жінка, яка проживає в провінції Цзянсу. Симптоми захворювання у неї проявилися ще 25 грудня 2017 року, відзначає видання. 1 січня жінку госпіталізували, через три тижні виписали.

Перш, ніж з'явилися перші симптоми, пацієнтка "контактувала з живими птахами". Ніхто з тих, хто перебував поруч з жінкою, після не захворів, пише газета, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету South China Morning Post.

Чи були хворі на вірус домашні птахи, або якісь інші, наразі влада Китаю не уточнює. Разом з тим уряд закликав жителів не купувати поки що живу домашню птицю і уникати контактів з іншими птахами і їх послідом.

"Необхідно суворо дотримуватися особистої гігієни і мити руки після відвідування місць, де є свійські птахи", - зазначила влада Китаю.

Нагадаємо, що в Катарі через пташиний грип ввели заборону на ввезення яєць, курячого м'яса, яловичини і баранини з України.