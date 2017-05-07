У Китаї запрацювала сонячна електростанція у формі панди

У китайській провінції Шаньсі почала працювати сонячна електростанція у формі панди.

Підприємство потужністю 50 мегават відкрила компанія Panda Green Energy за сприяння Програми розвитку ООН, повідомляє Inhabitat.

Темні частини фігури панди, яку краще всього видно з висоти пташиного польоту, складаються з пластин кристалічного кремнію, а сірі і білі – з тонкоплівкових сонячних пластин. Повна проектна потужність сонячної ферми складе 100 мегават.

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Крім власне вироблення електрики, на станції планується відкрити навчальний центр для молоді та школярів з питань відновлюваних джерел енергії.

Компанія Panda Green Energy планує відкрити ще кілька таких підприємств і через 25 років досягти вироблення 3,2 мільярда кіловат-годину, що дозволить заощадити понад мільярд тонн вугілля та скоротити викиди вуглекислоти в атмосферу на 2,74 мільйона тонн.

Нагадаємо, що в Австралії дослідники Університету Ньюкасла створили сонячні панелі, які коштують у 30 разів дешевше, ніж аналогічні пристрої від Tesla.