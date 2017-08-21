У Китаї запускають поїзд зі швидкістю 350 км/год
Успішні випробування проведені в липні і завершена підготовка до введення в експлуатацію, повідомляє Xinhua.
Згідно з новим графіком руху, на ділянці Пекін-Шанхай працюватиме сім пар потягів "Фу сінь". Лінія є найбільш завантаженою в Китаї високошвидкісною залізничною магістраллю.
Збільшення швидкості дозволить скоротити час у дорозі з Пекіна до Шанхаю приблизно до 4,5 години.
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Нагадаємо, що Китай пообіцяв виділити $124 млрд на розвиток інфраструктурного проекту "Шовковий шлях".
Україна увійде в організовану Китаєм Асоціацію "Шовковий шлях", що в рамках реалізації проекту "Новий Шовковий шлях" об'єднає двадцять одну країну.
Стратегія передбачає створення торгового коридору для прямих постачань товарів зі Сходу на Захід через Росію і Казахстан на пільгових умовах.
Ідея нового "Шовкового шляху" ґрунтується на прикладі Великого шовкового шляху, який у давнину був одним з найважливіших торговельних маршрутів у світі.
Нещодавно в Китаї для руху автомобілів була відкрита нова автомагістраль G7 протяжністю майже 2,45 тис км, яка забезпечує пряме сполучення між столицею Пекіном та найбільшим містом в північно-західній частині країни Урумчі.
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