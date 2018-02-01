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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї запустили безпілотне метро

Як очікується, нова лінія буде перевозити 70 000 пасажирів щодня
У пекінському метро були запущені перші безпілотні поїзди.
У Китаї запустили безпілотне метро Фото: twitter.com/AdityaRajKaul

Про це повідомляє китайське виання Xinhua.

Ці поїзди працюють на лінії між передмістям Яньшань і столичним районом Фаншань довжиною понад 14 км. Як зазначається, проект повністю китайський – від проектування до будівництва.

Поїзд здатний розвивати швидкість до 80 км/год. Зазначається, що на перший час машиніст все ж буде перебувати в кабіні, але управління візьме лише в разі нештатної ситуації, якщо не впорається автоматика.

Як очікується, нова лінія буде перевозити 70 000 пасажирів щодня. Крім цього, скоро планується запустити другу і третю безпілотні лінії.

Стартап Arrivo, заснований колишнім працівником SpaceX Броганом Бемброганом, представив концепт швидкісних доріг, які дозволять перевозити пасажирів на швидкості близько 320 км / годину.

Нагадаємо, американська компанія Cabin запустила в Каліфорнії спальний автобус, де пасажири можуть поспати на ліжках під час шляху з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

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02 01 2018 21:58
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