Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Китаї затримали близько 60 торговців незаконною зброєю

У них були конфісковані 40 автоматів іноземного виробництва, безліч боєприпасів різного калібру, гранат і комплектуючих
Поліція міського округу Лючжоу Гуансі-Чжуанського автономного району Китаю заарештувала 58 осіб, підозрюваних в незаконному виробництві та продажу вогнепальної зброї.
У Китаї затримали близько 60 торговців незаконною зброєю Фото: AFP

Про це повідомляє газета Global Times.

У них були конфісковані 40 автоматів іноземного виробництва, безліч боєприпасів різного калібру, гранат і комплектуючих. За версією слідства, зловмисники купували зброю за кордоном, розбирали її, ввозили в Китай через місто Шеньчжень (в південній провінції Гуандун) і потім розпродавали по всій країні. Для цього вони використовували служби експрес-доставки.

У березні поліція Гуандуна затримала чотирьох торговців зброєю, при собі у них були 14 іноземних автоматів і боєприпаси до них. У січні поліцейські затримали в місті Далянь в провінції Ляонін банду, яка продавала озброєння через китайський месенджер WeChat. Відзначається, що зброя була саморобною. Всім торговцям зброєю загрожує до семи років в'язниці.

Як повідомляв iPress.ua, у Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2017 16:19
ТЕГИ: Китай, зброя
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.