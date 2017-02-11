У Китаї затримали близько 60 торговців незаконною зброєю
Про це повідомляє газета Global Times.
У них були конфісковані 40 автоматів іноземного виробництва, безліч боєприпасів різного калібру, гранат і комплектуючих. За версією слідства, зловмисники купували зброю за кордоном, розбирали її, ввозили в Китай через місто Шеньчжень (в південній провінції Гуандун) і потім розпродавали по всій країні. Для цього вони використовували служби експрес-доставки.
У березні поліція Гуандуна затримала чотирьох торговців зброєю, при собі у них були 14 іноземних автоматів і боєприпаси до них. У січні поліцейські затримали в місті Далянь в провінції Ляонін банду, яка продавала озброєння через китайський месенджер WeChat. Відзначається, що зброя була саморобною. Всім торговцям зброєю загрожує до семи років в'язниці.
Як повідомляв iPress.ua, у Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.
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