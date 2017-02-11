У Китаї затримали близько 60 торговців незаконною зброєю

Поліція міського округу Лючжоу Гуансі-Чжуанського автономного району Китаю заарештувала 58 осіб, підозрюваних в незаконному виробництві та продажу вогнепальної зброї.

Про це повідомляє газета Global Times.

У них були конфісковані 40 автоматів іноземного виробництва, безліч боєприпасів різного калібру, гранат і комплектуючих. За версією слідства, зловмисники купували зброю за кордоном, розбирали її, ввозили в Китай через місто Шеньчжень (в південній провінції Гуандун) і потім розпродавали по всій країні. Для цього вони використовували служби експрес-доставки.

У березні поліція Гуандуна затримала чотирьох торговців зброєю, при собі у них були 14 іноземних автоматів і боєприпаси до них. У січні поліцейські затримали в місті Далянь в провінції Ляонін банду, яка продавала озброєння через китайський месенджер WeChat. Відзначається, що зброя була саморобною. Всім торговцям зброєю загрожує до семи років в'язниці.

Як повідомляв iPress.ua, у Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.