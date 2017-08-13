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У Китаї збудували найбільшу у світі скульптуру з піску, - ФОТО

Споруда називається "Королівство Лоулань"
У китайській провінції Шеньсі спорудили найбільшу в світі піщану скульптуру.
У Китаї збудували найбільшу у світі скульптуру з піску, - ФОТО Фото: presstv.ir

Монумент створили в парку сипучих шедеврів, розташованому прямо посеред пустелі, повідомляє PressTV.


Фото: presstv.ir

Нова споруда стала одним з центральних елементів. Вона називається "Королівство Лоулань".


Фото: presstv.ir

Скульптура заввишки 25 метрів. А периметр її заснування склав 400 метрів.

Нагадаємо, що українці Богдан Куцевич, Олексій Пода, Олексій Козак і швейцарець Джонатан Райнер взяли головний приз на престижному міжнародному фестивалі снігової скульптури World Snow Festival у швейцарському гірському селищі Гріндельвальд.

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13 08 2017 15:38
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