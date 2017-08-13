CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ китайській провінції Шеньсі спорудили найбільшу в світі піщану скульптуру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї збудували найбільшу у світі скульптуру з піску, - ФОТО
Споруда називається "Королівство Лоулань"
Фото: presstv.ir
Монумент створили в парку сипучих шедеврів, розташованому прямо посеред пустелі, повідомляє PressTV.
Фото: presstv.ir
Нова споруда стала одним з центральних елементів. Вона називається "Королівство Лоулань".
Фото: presstv.ir
Скульптура заввишки 25 метрів. А периметр її заснування склав 400 метрів.
Нагадаємо, що українці Богдан Куцевич, Олексій Пода, Олексій Козак і швейцарець Джонатан Райнер взяли головний приз на престижному міжнародному фестивалі снігової скульптури World Snow Festival у швейцарському гірському селищі Гріндельвальд.
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13 08 2017 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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