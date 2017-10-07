У китайському інтернеті запрацювали цензори, які пропагують соціалістичні цінності

Цензори повинні переглядати всі стріми від початку до кінця і вирізати фрагменти, які не відповідають "правильним політичним і естетичним стандартам"

У Китаї урядова група Netcasting Services Association опублікувала нові правила, що стосуються аудіовізуального контенту в інтернеті.

Тепер онлайн-майданчики зобов'язані наймати декількох "професійних цензорів", які будуть переглядати фільми, відео, мультфільми, документальне кіно, спортивні та освітні програми, повідомляє The Verge.

За даними Channel News Asia, цензори, яких у кожного сайту має бути не менш ніж три, також будуть переглядати прямі трансляції, щоб не допустити демонстрації гомосексуалістів, повій і наркоманів.

Цензори повинні переглядати всі стріми від початку до кінця і вирізати фрагменти, які не відповідають "правильним політичним і естетичним стандартам", - йдеться в регламенті.

Зазначається, що обмеження повинні спонукати інтернет-спільноту "зосередитися на народі, просувати соціалістичні цінності і китайську культуру".

Як писав Mashable, Китай виділяє величезні ресурси для відстеження політично чутливого контенту в соціальних мережах, моніторингу онлайн-майданчиків за ключовими словами. Потокові відео цензурувати набагато важче. Тому в червні уряд Китаю заборонив найбільшим в країні сайтам - Sina Weibo (аналог Twitter), iFeng.com і ACFUN - прямі відео- та аудіотрансляції.

За інформацією Channel News Asia, влада Китаю продовжує політику посилення веб-цензури. У країні давно недоступні Facebook, YouTube і Twitter, а також інші популярні в світі ресурси. З 2003 року в КНР діє файрвол - глобальна система фільтрації інтернету.

Нагадаємо, що в Китаї розробляють сервіс, на основі якого користувачі інтернету зможуть повідомляти про поширення недостовірних чуток.