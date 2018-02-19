Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У китайських в'язницях закінчуються камери для корумпованих чиновників

За час свого правління президент Сі Цзіньпін ув’язнив понад 1,3 млн державних службовців
У китайських елітних в’язницях закінчуються камери для тримання державних службовців, яких спіймали на корупції
У китайських в Фото: google.com

Про це повідомляє South China Morning Post.

Традиційно усі ув’язнені, яким за 60 років, мають право провести китайський Новий рік у колі родини, однак цього року святкування було скасоване через нестачу вільного місця.

Повідомляється, що за час свого правління президент Сі Цзіньпін ув’язнив понад 1,3 млн державних службовців, серед яких високопоставлені чиновники і прості секретарі.

"Цього року в'язниця скасувала сімейне святкування Нового року. І не тільки це. Адміністрація в’язниці також заборонила родичам відвідувати усіх засуджених за 2 тижні до та після Нового року", - розповідає джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї полійцейський відділок обслуговуватимуть виключно роботи.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2018 21:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.