У китайських в'язницях закінчуються камери для корумпованих чиновників
Про це повідомляє South China Morning Post.
Традиційно усі ув’язнені, яким за 60 років, мають право провести китайський Новий рік у колі родини, однак цього року святкування було скасоване через нестачу вільного місця.
Повідомляється, що за час свого правління президент Сі Цзіньпін ув’язнив понад 1,3 млн державних службовців, серед яких високопоставлені чиновники і прості секретарі.
"Цього року в'язниця скасувала сімейне святкування Нового року. І не тільки це. Адміністрація в’язниці також заборонила родичам відвідувати усіх засуджених за 2 тижні до та після Нового року", - розповідає джерело.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї полійцейський відділок обслуговуватимуть виключно роботи.
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