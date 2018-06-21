У киянина вкрали біткойнів на 68 млн гривень

Чоловіка насильно вивезли в гараж, де змусили віддати доступ до криптовалюти

Невідомі пограбували киянина на 68 млн гривень, змусивши його віддати доступ до біткойнів

23 травня слідчий подав клопотання в Печерський райсуд Києва про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які пограбували громадянина. Серед викрадених цінностей були iPhone, телефон Sony, ноутбук Macbook, 800 доларів і 158,89 біткойнів, - повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

У судовому рішенні йдеться, що на парковці одного з київських торгових центрів грабіжники насильно посадили потерпілого в машину і відвезли в гараж, де і сталося пограбування.

Загальна сума пограбування становила 68 028 198 гривень. Основною цінністю були біткойни, їхня вартість на момент пограбування становила 68 005 843 гривні.

Суд надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підозрюваних, а саме - інформації оператора мобільного зв'язку.

Нагадаємо, співробітники відділу зв'язку та комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області впродовж чотирьох місяців займалися видобуванням криптовалюти на робочому місці.