У лабораторії розповіли, чим отруїлися діти в таборі "Орлятко" в Донецькій області
"Дизентерія дітям дійшла з борщу по-українськи, який був приготований, і з вівсяної каші. Джерелом захворювання була співробітниця харчоблоку, яка була носієм", - заявила завідувачка відділенням епідеміологічних досліджень Донецького обласного лабораторного центру Вікторія Бочко, повідомляє "Радіо Свобода".
За її словами, у співробітниці харчоблоку не було клінічних проявів, а збудник в ній був присутній.
"Через те, що на підприємстві було безліч санітарних порушень, стало можливим зараження їжі, яку давали дітям", - додала Бочко.
Швидше за все працівники їдальні, які хворіють на дизентерію, брудними руками розкладали їжу дітям, відзначили у лабораторії.
Ступінь провини співробітників дитячого оздоровчого табору з'ясовують слідчі, а чиновники заявили, що проведуть масштабні перевірки у всіх дитячих таборах вже на цьому тижні.
Всім дітям, які отруїлися, в облдержадміністрації пообіцяли надати безкоштовні путівки в інші бази відпочинку.
Як повідомляв iPress.ua, інцидент стався 16 липня. Після вечері діти нездужали: підвищилася температура, почалася нудота. До з'ясування обставин отруєння роботу табору призупинили.
Зазначимо, що табір належить слов'янському підприємству "Бетонмаш", в нинішньому році в оренду його взяв керівник дитячого закладу "Яструбок", яке розташоване в 8 км від "Орлятка".
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