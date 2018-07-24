CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як на південному сході Лаосу прорвало дамбу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лаосі сотні людей зникли безвісти після прориву дамби
Про причини катастрофи на дамбі не повідомляється
Чампасак, провінція на південному заході Лаосу. Фото: Sayan Chuenudomsavad
Також є дані про загиблих, але точна кількість поки що невідома, повідомляє BBC з посиланням на державні медіа країни.
За інформацією ЗМІ, катастрофа сталася у провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу й потік ринув через шість навколишніх сіл.
Більше 6,6 тис. людей втратили житло, додають місцеві агенції. Про причини катастрофи на дамбі не повідомляється.
Нагадаємо, що на північному заході Пуерто-Ріко сталося обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".
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