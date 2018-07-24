У Лаосі сотні людей зникли безвісти після прориву дамби

Про причини катастрофи на дамбі не повідомляється

Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як на південному сході Лаосу прорвало дамбу.

Також є дані про загиблих, але точна кількість поки що невідома, повідомляє BBC з посиланням на державні медіа країни.

За інформацією ЗМІ, катастрофа сталася у провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу й потік ринув через шість навколишніх сіл.

Більше 6,6 тис. людей втратили житло, додають місцеві агенції. Про причини катастрофи на дамбі не повідомляється.

Нагадаємо, що на північному заході Пуерто-Ріко сталося обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".