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У Лас-Вегасі жінка не заплатила за манікюр, вбила працівницю салону та втекла на краденому авто

Поліція встановлює особу зловмисниці
Поліція Лас-Вегаса розшукує жінку, яка не заплатила за манікюр, а під час втечі на вкраденому авто збила на смерть працівницю салону.
У Лас-Вегасі жінка не заплатила за манікюр, вбила працівницю салону та втекла на краденому авто Фото: EPA/UPG

Підозрювана — біла жінка віком близько 20 років — зробила манікюр в одному із салонів Лас-Вегаса, але не змогла заплатити 35 доларів, бо її кредитна карта не спрацювала, інформує Fox News.

Жінка заявила, що візьме в автомобілі іншу карту, проте в підсумку втекла. Працівниця салону намагалася її наздогнати, але жінка збила її та протягнула по дорозі близько 15 метрів.

Постраждала померла в лікарні. За даними поліції, це 51-річна біженка з В’єтнаму Нгок Нху Нгуен, останні два роки вона керувала салоном разом зі своїм другом. В неї залишилися троє дочок.

Також правоохоронці встановили, що авто, на якому втекла зловмисниця, вкрали три тижні тому. Покинуту машину знайшли в сусідньому жилому комплексі.

Поліція вивчає записи з камер відеоспостереження, аби встановити особу зловмисниці.

Нагадаємо, поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.

 

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01 01 2019 17:32
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