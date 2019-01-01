У Лас-Вегасі жінка не заплатила за манікюр, вбила працівницю салону та втекла на краденому авто
Підозрювана — біла жінка віком близько 20 років — зробила манікюр в одному із салонів Лас-Вегаса, але не змогла заплатити 35 доларів, бо її кредитна карта не спрацювала, інформує Fox News.
Жінка заявила, що візьме в автомобілі іншу карту, проте в підсумку втекла. Працівниця салону намагалася її наздогнати, але жінка збила її та протягнула по дорозі близько 15 метрів.
Постраждала померла в лікарні. За даними поліції, це 51-річна біженка з В’єтнаму Нгок Нху Нгуен, останні два роки вона керувала салоном разом зі своїм другом. В неї залишилися троє дочок.
Також правоохоронці встановили, що авто, на якому втекла зловмисниця, вкрали три тижні тому. Покинуту машину знайшли в сусідньому жилому комплексі.
Поліція вивчає записи з камер відеоспостереження, аби встановити особу зловмисниці.
Нагадаємо, поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.
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