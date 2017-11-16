У Латвії бойовика ІДІЛ засудили до 10 років тюрми

Засуджений вважає вирок ознакою корумпованості держави, а також того, що "справжні терористи - це держава"

Ризький окружний суд на 10 років позбавлення волі засудив Мартиньша Грінбергса за участь у бойових діях на боці ІДІЛ.

Цим вироком скасовано вирок суду першої інстанції, який виправдав Грінбергса за статтею про участь у злочинах злочинної організації проти людства і військових злочинах. Про це повідомляє портал Delfi.

Засуджений заявив, що вважає сьогоднішній вирок ознакою корумпованості держави, а також того, що "справжні терористи - це держава". Його адвокат має намір оскаржити вирок у Верховному суді в касаційному порядку.

Грінбергс в останньому слові заявив, що більше не вірить в іслам і повернувся до християнства. Він також сказав, що в Латвію повернувся добровільно, попросивши депортації з Туреччини, а також співпрацював з Фінляндією у боротьбі з міжнародним тероризмом.

Також засуджений заявив, що ніколи не стріляв і навіть не цілив у людей. Він висловив жаль у скоєному.

Кримінальний закон за участь у злочинах проти людства, миру або військових злочинах передбачає довічне ув'язнення або позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

Влітку минулого року Поліція безпеки отримала інформацію, що громадянин Латвії Грінбергс затриманий у Туреччині, а у вересні турецьа влада прийняла рішення про його депортацію.

Це перший вирок суду по справі про протиправну участь у збройному конфлікті.

Як повідомляв iPress.ua, у жовтні у грецькому місті Александрополі затримали 32-річного сирійця, який зізнався у приналежності до терористичного угруповання "Ісламська держава".