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У Латвії люди вийшли на протест проти навчання державною мовою

Акцію організував "Російський союз Латвії"
У столиці Латвії Ризі близько тисячі людей вийшли на акцію протесту проти збільшення частки навчання у школах державною латиською мовою.
У Латвії люди вийшли на протест проти навчання державною мовою Фото: tass.ru

Акцію організував "Російський союз Латвії", повідомляє "Радіо Свобода".

Видання зазначає, що в латвійських школах для національних меншин (перш за все російської) 60% викладання здійснюється державною мовою, 40%  мовою меншини. Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською складатиме 80%, мовою меншини – 20%. Росіяни і російськомовні в Латвії вже кілька разів протестували проти цього. Організаторами протестів щоразу виступав "Російський союз Латвії".

Нагадаємо, парламентська комісія Сейму Латвії вирішила відхилити петицію про збереження в Латвії двомовної освіти, під якою підписалися 10 тисяч осіб.

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10 03 2018 23:40
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