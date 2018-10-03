У Латвії люди вийшли на протест проти навчання державною мовою

У столиці Латвії Ризі близько тисячі людей вийшли на акцію протесту проти збільшення частки навчання у школах державною латиською мовою.

Акцію організував "Російський союз Латвії", повідомляє "Радіо Свобода".

Видання зазначає, що в латвійських школах для національних меншин (перш за все російської) 60% викладання здійснюється державною мовою, 40% мовою меншини. Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською складатиме 80%, мовою меншини – 20%. Росіяни і російськомовні в Латвії вже кілька разів протестували проти цього. Організаторами протестів щоразу виступав "Російський союз Латвії".

Нагадаємо, парламентська комісія Сейму Латвії вирішила відхилити петицію про збереження в Латвії двомовної освіти, під якою підписалися 10 тисяч осіб.