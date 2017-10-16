Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Латвії почалися масштабні військові навчання НАТО за участі 11 країн

В навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, маневри триватимуть до 29 жовтня
У Латвії розпочалися великі військові навчання НАТО "Срібна стріла-2017" (Silver Arrow 2017) за участю 11 країн.
У Латвії почалися масштабні військові навчання НАТО за участі 11 країн Фото: Reuters

У навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, зокрема, з Албанії, США, Естонії, Італії, Канади, Великої Британії, Польщі, Словенії, Іспанії та Німеччини загальною чисельністю 3,5 тисячі осіб, -  повідомляє прес-служба Міністерства оборони Латвії.

Метою навчань є підвищення функціональної сумісності Національних збройних сил Латвії і союзних військ. Ще одна мета - проведення комплексного спільного планування, оборони та бойової підтримки.

Військові навчання "Срібна стріла" розпочалися у Латвії як національні військові навчання. Однак в 2014 році численні союзники і країни-партнери вирішили приєднатися до цієї програми, відтак вона стала багатонаціональною.

Військові маневри триватимуть до 29 жовтня.

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2017 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.