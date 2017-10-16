У Латвії почалися масштабні військові навчання НАТО за участі 11 країн
У навчаннях візьмуть участь військові з 11 країн-союзників, зокрема, з Албанії, США, Естонії, Італії, Канади, Великої Британії, Польщі, Словенії, Іспанії та Німеччини загальною чисельністю 3,5 тисячі осіб, - повідомляє прес-служба Міністерства оборони Латвії.
Метою навчань є підвищення функціональної сумісності Національних збройних сил Латвії і союзних військ. Ще одна мета - проведення комплексного спільного планування, оборони та бойової підтримки.
Військові навчання "Срібна стріла" розпочалися у Латвії як національні військові навчання. Однак в 2014 році численні союзники і країни-партнери вирішили приєднатися до цієї програми, відтак вона стала багатонаціональною.
Військові маневри триватимуть до 29 жовтня.
Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.
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