У Латвії судитимуться з банком українського депутата

Комісія з ринку фінансів і капіталу (КРФК) Латвійської Республіки подала до суду Відземського передмістя Риги позовну заяву про визнання неплатоспроможності Trasta komercbanka, що ліквідується.

"В процесі ліквідації Trasta komercbanka констатовано, що майна (активів) банку недостатньо для повного задоволення всіх вимог кредиторів", - повідомила агентству BNS керівник комунікаційного відділу КРФК Лайма Ауза, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, рада КРФК прийняла таке рішення після розгляду заяви ліквідатора Trasta komercbanka Ілмара Крумса про початок процесу неплатоспроможності банку.

За інформацією ліквідатора банку, на 31 січня 2017 року загальні зобов'язання Trasta komercbanka становили €124,6 млн, у тому числі права вимоги кредиторів до банку - €121,1 млн, а активи банку - €73 млн.

У процесі ліквідації банку вдалося повернути €111,9 млн. Вкладникам виплачено гарантоване відшкодування (до €100 тис.) в розмірі €54,5 млн, повністю покрите за рахунок коштів банку.

З урахуванням фактичних обставин ліквідатор Trasta komercbanka ухвалив рішення про початок процедури банкрутства і подачі позову до суду.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк за пропозицією латвійської Комісії з ринку фінансів і капіталу 3 березня 2016 року анулював за порушення ліцензію Trasta komercbanka. 14 березня суд Відземського передмістя Риги визнав банк ліквідованим. Ліквідатором банку був призначений присяжний адвокат В. Крумс.

Довідка: Trasta komercbanka був 13-м банком у Латвії за величиною активів. 2015 року його збитки становили 4,66 млн євро. Власниками банку є молодший партнер Дмитра Фірташа народний депутат з групи "Воля народу" Іван Фурсін і Ігор Буймистер, громадянин Латвії.

У грудні 2015 року в банку відбулися обшуки у справі про відмивання коштів, яким, імовірно, міг керувати член його правління Віктор Зіємеліс. У нього провели обшук, а пізніше Зіємеліс покинув правління. Наприкінці січня латвійська комісія ринку фінансів і капіталу заборонила Trasta проводити дебетні операції в будь-якій валюті на суму понад 100 тисяч євро. Такі самі обмеження наклали на філію Trasta komercbanka на Кіпрі.

Нагадаємо, Іван Фурсін є власником українського Місто-банку і співвласником банку "Кліринговий дім" (разом з Юлією Льовочкіною).

Іван Фурсін є давнім партнером Сергія Льовочкіна. Як пише "Українська правда", неформально Фурсін є довіреною особою Льовочкіна. А неофіційно в політичних та бізнес-колах України їх сприймаються як одне ціле. Крім того, членом ради Trasta komercbanka також є людина Льовочкіна Артемій Єршов, який у 2014 році був обраний до ради Trasta komercbanka.

За інформацією ЗМІ, впродовж грудня 2014 року - лютого 2015 фірми, близькі до Льовочкіна і Фурсіна вивели в офшори з України близько $20 млн. Ці гроші пішли на рахунки в Trasta Komercbanka.

У березні минулого року ЗМІ зафіксували, як Льовочкін і Фурсін обговорювали у чаті WhatsApp, як провалити голосування за закон про відповідальність кінцевих бенефіціарів банків.

Trasta komercbanka був пов'язаний із сумнівною схемою придбання двох глибоководних вишок для "Чорноморнафтогазу". Через банк були відмиті вкрадені у держави кошти при здійсненні махінації під час закупівлі "вишок Бойка".