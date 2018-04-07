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У Латвії заборонили навчання російською мовою у вузах

Навчання у вузах, як і раніше, можна буде вести однією з мов ЄС
Президент Латвії Раймонд Вейоніс підписав поправки до закону про ВНЗ, які забороняють приватним вузам реалізовувати навчальні програми російською мовою.
У Латвії заборонили навчання російською мовою у вузах Фото: obozrevatel.com

Таку інформацію сьогодні опублікувало видання "Латвіяс Вестнесіс", пише "Інтерфакс-Україна".

Парламент країни ухвалив законопроект 21 червня. Міністерство освіти і науки запропонувало дозволити вузам і коледжам, які реалізують програми навчання мовою, що не відповідає умовам закону про ВНЗ, продовжити їх реалізацію до закінчення терміну акредитації цих програм. Однак після 1 січня 2019 року зараховування студентів на такі програми буде заборонено.

Навчання у вузах, як і раніше, можна буде вести однією з мов ЄС. У державних ВНЗ Латвії навчання мовами ЄС можливе лише в окремих випадках - для іноземних студентів і за програмами, передбаченими договорами про міжнародну співпрацю. При цьому іноземні студенти обов'язково вивчають латвійську мову, якщо навчання триває довше, ніж шість місяців.

Досі закон про вузи регулював використання мов тільки в державних навчальних закладах, але оскільки вища освіта є делегованою державою функцією, такі ж зміни необхідні і в приватних вузах, вважають ініціатори поправок.

Нагадаємо, парламентська комісія Сейму Латвії вирішила відхилити петицію про збереження в Латвії двомовної освіти, під якою підписалися 10 тисяч осіб.

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04 07 2018 14:37
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