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У Латвії заборонили роботодавцям вимагати від працівників знати іноземну мову

В анотації законопроекту сказано, що на ринку праці Латвії все частіше зустрічається ситуація, коли роботодавець безпідставно вимагає від працівників володіння іноземною мовою (найчастіше - російською)
У четвер, 1 листопада, Сейм Латвії на останньому засіданні в нинішньому складі схвалив лише одну з трьох поправок, спрямованих на зміцнення ролі латиської мови в трудових відносинах.
У Латвії заборонили роботодавцям вимагати від працівників знати іноземну мову Фото: gorod.lv

Сейм прийняв в остаточному читанні поправки до Закону про працю, згідно з якими роботодавець не має права вимагати від працівника знання іноземної мови, яка не має статусу офіційної в Євросоюзі, якщо її використання не входить до робочих обов'язків, повідомляє Delfi.

Дві більш жорсткі поправки відхилили. Одна з них припускала, що у працівників має бути право спілкуватися з громадянами та негромадянами Латвії, а також особами з дозволом на перебування, тільки державною мовою. Згідно з другою, в держструктурах і на муніципальних підприємствах не можна було б вимагати від співробітників володіння мовою, яка не має статусу офіційної в Євросоюзі.

В анотації законопроекту сказано, що на ринку праці Латвії все частіше зустрічається ситуація, коли роботодавець безпідставно вимагає від працівників володіння іноземною мовою (найчастіше - російською). Особливо актуальна така ситуація для великих міст Латвії. Це створює проблеми для потенційних працівників-латишів: так, за останні 16 років в школах з латиською мовою навчання 35% школярів як другу іноземну мову вивчали російську.

Латвія заборонила навчання російською мовою в приватних вузах. Школи нацменшин Латвії також перейдуть на державну мову.

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02 11 2018 10:59
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