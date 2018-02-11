У Латвії заборонили роботодавцям вимагати від працівників знати іноземну мову
Сейм прийняв в остаточному читанні поправки до Закону про працю, згідно з якими роботодавець не має права вимагати від працівника знання іноземної мови, яка не має статусу офіційної в Євросоюзі, якщо її використання не входить до робочих обов'язків, повідомляє Delfi.
Дві більш жорсткі поправки відхилили. Одна з них припускала, що у працівників має бути право спілкуватися з громадянами та негромадянами Латвії, а також особами з дозволом на перебування, тільки державною мовою. Згідно з другою, в держструктурах і на муніципальних підприємствах не можна було б вимагати від співробітників володіння мовою, яка не має статусу офіційної в Євросоюзі.
В анотації законопроекту сказано, що на ринку праці Латвії все частіше зустрічається ситуація, коли роботодавець безпідставно вимагає від працівників володіння іноземною мовою (найчастіше - російською). Особливо актуальна така ситуація для великих міст Латвії. Це створює проблеми для потенційних працівників-латишів: так, за останні 16 років в школах з латиською мовою навчання 35% школярів як другу іноземну мову вивчали російську.
Латвія заборонила навчання російською мовою в приватних вузах. Школи нацменшин Латвії також перейдуть на державну мову.
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