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У Латвії заборонили російську мову при складанні іспитів

Нові правила скасовують чинну практику, за якою в російських школах учні могли в 9-му класі вибрати екзаменаційні матеріали російською
Уряд Латвії заборонив складати іспити в 9-му і 12-му класах шкіл будь-якою мовою, крім державної.
У Латвії заборонили російську мову при складанні іспитів Фото: uateka.com

Таким чином схвалена ініціатива міністерства освіти про заборону складання іспитів російською мовою. Зміни наберуть законної сили цього навчального року, але для 9-х класів організовують дворічний перехідний період, - повідомляє Міністерство освіти і науки Латвії.

Нові правила скасовують чинну практику, за якою в російських школах учні могли в 9-му класі вибрати екзаменаційні матеріали російською.

У 12-му класі екзаменаційні матеріали доступні лише латиською, але відповідати російською також буде не можна.

Раніше повідомлялось, що латвійську школу оштрафували за російську мову на екзамені з математики.

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08 08 2017 17:16
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