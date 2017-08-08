У Латвії заборонили російську мову при складанні іспитів

Нові правила скасовують чинну практику, за якою в російських школах учні могли в 9-му класі вибрати екзаменаційні матеріали російською

Уряд Латвії заборонив складати іспити в 9-му і 12-му класах шкіл будь-якою мовою, крім державної.

Таким чином схвалена ініціатива міністерства освіти про заборону складання іспитів російською мовою. Зміни наберуть законної сили цього навчального року, але для 9-х класів організовують дворічний перехідний період, - повідомляє Міністерство освіти і науки Латвії.

Нові правила скасовують чинну практику, за якою в російських школах учні могли в 9-му класі вибрати екзаменаційні матеріали російською.

У 12-му класі екзаменаційні матеріали доступні лише латиською, але відповідати російською також буде не можна.

Раніше повідомлялось, що латвійську школу оштрафували за російську мову на екзамені з математики.