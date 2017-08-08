CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Латвії заборонив складати іспити в 9-му і 12-му класах шкіл будь-якою мовою, крім державної.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Латвії заборонили російську мову при складанні іспитів
Нові правила скасовують чинну практику, за якою в російських школах учні могли в 9-му класі вибрати екзаменаційні матеріали російською
Фото: uateka.com
Таким чином схвалена ініціатива міністерства освіти про заборону складання іспитів російською мовою. Зміни наберуть законної сили цього навчального року, але для 9-х класів організовують дворічний перехідний період, - повідомляє Міністерство освіти і науки Латвії.
Нові правила скасовують чинну практику, за якою в російських школах учні могли в 9-му класі вибрати екзаменаційні матеріали російською.
У 12-му класі екзаменаційні матеріали доступні лише латиською, але відповідати російською також буде не можна.
Раніше повідомлялось, що латвійську школу оштрафували за російську мову на екзамені з математики.
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08 08 2017 17:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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