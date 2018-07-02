У Латвії затримали російського шпигуна

Поліція безпеки закликає латвійців, яких під час їх перебування за кордоном намагалися завербувати іноземні спецслужби

Громадянин Латвії підозрюється в тому, що за завданням ФСБ РФ збирав відомості про військові об'єкти і про ситуацію в латвійсько-російській прикордонній зоні.

Латвійський громадянин підозрюється в тому, що за завданням російських спецслужб збирав відомості про військові об'єкти і про ситуацію в латвійсько-російській прикордонній зоні. Про це в середу, 7 лютого, повідомляє портал LSM.lv.

"Нещодавно затриманий поліцією безпеки громадянин Латвії, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії, за завданням російських спецслужб збирав відомості про військові об'єкти Національних збройних сил (НЗС) і про ситуацію в латвійсько-російській прикордонній зоні. В інтересах слідства більш детальна інформація поки не надається" , - йдеться в повідомленні.

У поліції безпеки пояснили, що російські спецслужби, у яких у розпорядженні великі оперативно-технічні ресурси, як і раніше, зацікавлені в отриманні розвідувальної інформації, надати яку може тільки людина, яка перебуває поблизу об'єктів, що цікавлять спецслужби, і періодично здійснює за ними візуальне спостереження. Тому спецслужби РФ продовжують вербувати жителів Латвії насамперед на території Росії, використовуючи різні методи.

Поліція безпеки закликає латвійців, яких під час їх перебування за кордоном намагалися завербувати іноземні спецслужби, повідомляти про це в ПБ.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс зазначив, що активність іноземних спецслужб у Латвії останніми роками все більше зростає з урахуванням загальної ситуації безпеки у країнах Балтії. За його словами, інтерес іноземних спецслужб викликає збільшений контингент НАТО в Латвії.

Нагадаємо, співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Одесі бойовика терористичної організації "ДНР", який прибув до регіону для виконання завдань ФСБ Росії.