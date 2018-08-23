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У лавах СБУ виявили російського "крота", - Грицак

За його словами, затриманого співробітника СБУ заарештували
Служба безпеки України виявила у своїх лавах російського агента, його заарештували 18 серпня. Обраний запобіжний захід - тримання під вартою.
У лавах СБУ виявили російського "крота", - Грицак Фото: Reuters

Про це у середу, 22 серпня, повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає "Радіо Свобода".

"Ми виявили у своїх рядах, так би мовити, "крота". Цього "крота" відпрацювали, затримали, віддокументували. Обраний запобіжний захід - тримання під вартою", - розповів Грицак.

За його словами, затриманого співробітника СБУ заарештували 18 серпня. Водночас він не повідомив інших деталей.

"У нас у роботі є ще дуже багато справ, на жаль, за якими ми перевіряємо на можливу причетність до роботи на російські спецслужби як співробітників Служби безпеки, так і інших громадян України, які працюють або служать в інших установах і воєнізованих формуваннях", - додав голова СБУ.

Нагадаємо, що контррозвідники СБУ зі складу Об’єднаних сил викрили та затримали на Донбасі матір і сина, які працювали на учасників незаконних збройних формувань "ДНР".

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23 08 2018 08:59
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