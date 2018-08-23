У лавах СБУ виявили російського "крота", - Грицак
Про це у середу, 22 серпня, повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає "Радіо Свобода".
"Ми виявили у своїх рядах, так би мовити, "крота". Цього "крота" відпрацювали, затримали, віддокументували. Обраний запобіжний захід - тримання під вартою", - розповів Грицак.
За його словами, затриманого співробітника СБУ заарештували 18 серпня. Водночас він не повідомив інших деталей.
"У нас у роботі є ще дуже багато справ, на жаль, за якими ми перевіряємо на можливу причетність до роботи на російські спецслужби як співробітників Служби безпеки, так і інших громадян України, які працюють або служать в інших установах і воєнізованих формуваннях", - додав голова СБУ.
Нагадаємо, що контррозвідники СБУ зі складу Об’єднаних сил викрили та затримали на Донбасі матір і сина, які працювали на учасників незаконних збройних формувань "ДНР".
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