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У Лаврі знайшли залишки унікального муру XII століття

За словами археологів, фундамент і стіни складаються з валунів, невеликих уламків колотого каміння та уламків давньоруської цегли - плінфи
У національному Києво-Печерському заповіднику, на території якого розташована Лавра, археологи розкопали фундаменти і залишки стіни, зруйнованої ханом Батиєм під час облоги Києва у 1240 році.
У Лаврі знайшли залишки унікального муру XII століття Фото: bbc.com/ukrainian/news

Під час розкопу також знайшли фрагмент давньоруського металевого браслета з плетеним орнаментом, розповів завідувач сектору археології заповідника археолог Сергій Тараненко, інформує  ВВС News Україна.


Фото: bbc.com


Фото: bbc.com

Розкопки проводилися біля Троїцької надбрамної церкви у Митрополичому саду.

Археологи дослідили, що стіна має довжину 21 метр. Поки що розкопали лише частину фундаментів, а відкривати повністю знахідку планують наступного року.

"В планах зробити експозицію, яка буде включати залишки фортифікаційних мурів. Можливо буде інформаційний центр", - зазначив пан Тараненко.

Ця знахідка була частиною стіни, яка оточувала "верхню" Лавру. Збудували її наприкінці у XII столітті, простояла вона близько 150 років, до нашестя монголо-татар і взяття Києва у 1240 році, розповів вчений.

Збудували її на місці дерев'яної огорожі - так званого стовп'я. Після набігу монголо-татар у XIII столітті наступний кам'яний мур з'явився навколо Лаври аж наприкінці XVII столітті, за кошти гетьмана Івана Мазепи.

Археологи називають стіну унікальною, бо в Україні, крім неї, відомо лише два об'єкти монументальної фортифікації Київської Русі.

А конструкція цього фундаменту є поки що єдиною серед усіх пам'яток цієї доби на всій території держави Київської Русі.

Також, Київська міська рада на пленарному засіданні у четвер, 21 червня, ухвалила рішення про збереження артефактів, знайдених під час розкопок на місці будівництва торговельно-розважального коплексу на Поштовій площі.

 
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26 07 2018 09:57
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