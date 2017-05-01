У Ле Пен відреагували на можливу заборону в’їзду в Україну

У штабі кандидата у президенти Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявили, що вона не має наміру відвідувати Україну.

"Марін Ле Пен не має наміру їхати туди (в Україну). Цю проблему буде вирішено через дипломатичні канали, коли вона стане президентом Франції", - висловив упевненість речник лідера французької ультраправої партії у відповіді на запит Reuters.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.

Що цікаво, усі французькі банки відмовилися видати кредит на президентську кампанію для лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен.