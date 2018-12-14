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У "Лефортово" український моряк сидить у камері з екс-міністром, - адвокат

Адвокат написав, що депресії у Зінченка немає
Український старший матрос із МБАКа “Нікополь” В’ячеслав Зінченко, захоплений у полон росіянами у Керченській протоці, сидить у московському СІЗО “Лефортово” у двомісній камері з колишнім міністром однієї з кавказьких республік.
У "Лефортово" український моряк сидить у камері з екс-міністром, - адвокат Фото: соцмережі

"За умовами утримання розповів, що сидить у двомісній камері з якимось колишнім міністром однієї кавказької республіки. Той “постійно молиться” (очевидно, виконує п’ятиразовий намаз). Особливо нічого не питає і про себе не говорить, зате охоче ділиться своїми продуктами”, - повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook

Адвокат написав, що настрій наормальний і депресії у Зінченка немає. Його провідала адвокатка Еміне Авамілєва. У його камері є холодильник і телевізор з трьома російськими каналами. За словами адвоката, моряк дуже здивувався, коли побачив, що про нього і його товаришів розповідає російська пропаганда.

“Молодий сором’язливий хлопчина. 20 років виповнилося влітку. Насамперед запитав, чи довго сидіти йому ще в цьому "Лефортово". Засмутився, коли дізнався, що в січні слідство, скоріше за все, запросить у суду продовження варти. Каже, хотів вищу освіту отримувати за фахом і вже подав документи в морехідку”, - зазначив Полозов.

В’ячеславу доставили посилку, передачу від волонтерів.

“Буквально напередодні передали ще одяг – теплий спортивний костюм, взуття. На слідчі дії він виходив вже не в арештантському робі. Просить, щоб йому заслали сигарети, згущене молоко і м’ясо. Особливо згущеного молока не вистачає”, - повідомив адвокат.

Листи українця до рідних завернула назад цензура. Втім, прийшло декілька листів з Москви і Пітера зі словами підтримки. Полозов зазначив, що Зінченко, як і всі інші моряки, заявив, що є військовополоненим і не буде давати інших свідчень.

“Він знає, що Україна бореться за звільнення його самого та інших військовополонених моряків”, - додав адвокат.

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины". 

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

 

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14 12 2018 10:19
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