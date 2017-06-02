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У лікарні Дніпра доставили трьох поранених бійців

Один захисник з кульовим пораненям, один з акубаротравмою, один з травмою
Учора до Дніпра привезли трьох поранених українських військових.
У лікарні Дніпра доставили трьох поранених бійців Фото: vseverske.info

"Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано трьох Сонечок : один Захисник з кульовим пораненям, один з акубаротравмою, один з травмою", - написала радник голови Дніпропетровської ОДА, волонтерка Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

Загалом за добу, 5 лютого, у зоні проведення АТО зафіксовано 94 обстріли, бойовики вели вогонь з танків, артилерії, 120- та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

"Загалом зафіксовано 94 обстріли. П’ятеро наших військових поранено, один травмований", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

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06 02 2017 10:19
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