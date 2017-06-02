CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУчора до Дніпра привезли трьох поранених українських військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У лікарні Дніпра доставили трьох поранених бійців
Один захисник з кульовим пораненям, один з акубаротравмою, один з травмою
Фото: vseverske.info
"Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано трьох Сонечок : один Захисник з кульовим пораненям, один з акубаротравмою, один з травмою", - написала радник голови Дніпропетровської ОДА, волонтерка Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.
Загалом за добу, 5 лютого, у зоні проведення АТО зафіксовано 94 обстріли, бойовики вели вогонь з танків, артилерії, 120- та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
"Загалом зафіксовано 94 обстріли. П’ятеро наших військових поранено, один травмований", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
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06 02 2017 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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