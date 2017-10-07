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У лікарні міста Дніпро помер український воїн

В штабі АТО уточнили втрати за добу: один воїн помер від поранень
9 липня в зоні проведення антитерористичної операції загиблих у лавах Збройних сил України не було, однак 1 військовий помер від поранень, отриманих раніше.
У лікарні міста Дніпро помер український воїн Фото galka.if.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинуві був поранений. Однак вчора від поранень, отриманих 29 червня на маріупольскому напрямку, помер у лікарні міста Дніпро один український воїн", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Нагадаємо, у зоні АТО впродовж минулої доби бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Терористи гатили у напрямку міста Золоте, смт Новотошківське, сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району з 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів. 

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10 07 2017 13:05
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