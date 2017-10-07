CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ9 липня в зоні проведення антитерористичної операції загиблих у лавах Збройних сил України не було, однак 1 військовий помер від поранень, отриманих раніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У лікарні міста Дніпро помер український воїн
В штабі АТО уточнили втрати за добу: один воїн помер від поранень
Фото galka.if.ua
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинуві був поранений. Однак вчора від поранень, отриманих 29 червня на маріупольскому напрямку, помер у лікарні міста Дніпро один український воїн", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
Нагадаємо, у зоні АТО впродовж минулої доби бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Терористи гатили у напрямку міста Золоте, смт Новотошківське, сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району з 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 07 2017 13:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа