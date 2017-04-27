Слідство вважає, що склади у Балаклії підпалили з безпілотника

У лікарні на Харківщині померла постраждала в результаті вибухів у Балаклії

Це вже друга особа, яка померла внаслідок пожежі на військових складах

Про це повідомляє харківська агенція АТН з посиланням на джерела в районній держадміністрації.

Згідно з їхньою інформацією, жінка 1962 року народження померла 25 квітня в лікарні. До лікарні її доставили 23 березня, у постраждалої була важка черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.