У лікарні на Львівщині підірвали банкомат і вкрали 187 тисяч гривень
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
"В Буське відділення поліції сьогодні, 10 червня, о 3:30 надійшло повідомлення про те, що у приміщенні центральної районної лікарні стався вибух", – зазначається в повідомленні.
Встановлено, що о 3:20 невідомі особи підірвали банкомат, який був вмонтований біля входу до лікарні, та викрали касети з грошима у сумі 187 тис. грн.
За даними поліції, вибухом пошкоджено вхідні двері та коридор Буської центральної лікарні. Ніхто не постраждав.
Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до цього осіб. Відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна) КК України.
Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили співробітницю відділення одного з банків, яка організувала схему розкрадання банківських коштів.
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