У лікарні в Одесі померла друга потерпіла після наїзду автомобіля

"В лікарні від отриманих в ДТП тілесних ушкоджень померла друга потерпіла - 20-річна дівчина", - повідомляє прес-служба Національної поліції Одеської області.

Відзначається, що слідчі також перекваліфікували кримінальне провадження з ч.2 на ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").

На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно затриманої жінки-водія.

Місцеве агентство "Думська" дізналася подробиці події.

"20-річна дівчина несла на руках трирічну дівчинку. Аварія сталася на очах у матері. Від пережитого вона знаходиться в психіатричній лікарні. На руках дівчинку несла наречена брата матері, яка була вагітна", - дізналися в агентстві.

Також за їхніми даними, після ДТП одесити перекрили Тираспольське шосе з вимогою встановити повноцінний світлофор.

В акції взяли участь близько 60 осіб. За їх твердженням, дана ділянка є небезпечною, а світлофор працює тільки в режимі миготливого жовтого.

"Водії ігнорують перехід. Вони мчать на жовте світло. Чекаємо по 10-15 хвилин, щоб перейти. Тут кожні півроку відбуваються смертельні випадки", - зазначили місцеві.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок наїзду автомобіля загинула 3-річна дитина, ще одну жінку госпіталізовано до лікарні.