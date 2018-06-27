CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок вибуху в лікарні у штаті Техас, США, одна людина загинула і дванадцятеро дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок вибуху в лікарні Техасу загинула одна людина
Ще 12 дістали поранення
Фото: twitter.com/BeltonPolice
Вибух стався у частині лікарні, де будувалося нове крило, повідомляє BBC.
Фото: twitter.com/BeltonPolice
Четверо з 12 постраждалих перебувають у важкому стані, зазначає головний медичний працівник
Вибухнув електричний генератор, додає один зі свідків.
Нагадаємо, щонайменше 130 людей постраждали внаслідок вибуху на мітингу в Ефіопії.
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27 06 2018 09:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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