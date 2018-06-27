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Внаслідок вибуху в лікарні Техасу загинула одна людина

Ще 12 дістали поранення
Унаслідок вибуху в лікарні у штаті Техас, США, одна людина загинула і дванадцятеро дістали поранення.
Внаслідок вибуху в лікарні Техасу загинула одна людина Фото: twitter.com/BeltonPolice

Вибух стався у частині лікарні, де будувалося нове крило, повідомляє  BBC.


Фото: twitter.com/BeltonPolice

Четверо з 12 постраждалих перебувають у важкому стані, зазначає головний медичний працівник

Вибухнув електричний генератор, додає один зі свідків.

Нагадаємо, щонайменше 130 людей постраждали внаслідок вибуху на мітингу в Ефіопії.

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27 06 2018 09:16
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