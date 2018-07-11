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У лікарні Воронежа пенсіонерці помилково ампутували здорову ногу

Слідком Росії проводить дослідчу перевірку
Слідчий комітет Російської Федерації проводить дослідчу перевірку за фактом ампутації здорової ноги у 89-річної жінки в лікарні міста Воронежа.
У лікарні Воронежа пенсіонерці помилково ампутували здорову ногу Фото: з вільних джерел

Із заявою звернувся син потерпілої. Він повідомив, що 4 листопада його матері зробили операцію у Воронезькій міській клінічній лікарні № 3, куди жінку доправили в порядку екстреної госпіталізації, повідомляє сайт Слідкому РФ.

Після завершення операції син виявив, що матері помилково ампутували не праву, а ліву ногу до середини стегна, хоча, за його словами, показань до цього не було. Після цього чоловік звернувся із заявою до правоохоронних органів.

"У рамках негайно організованої процесуальної перевірки слідчими проведено огляд місця події, вилучено медичну документацію, призначено судово-медичну експертизу, проводиться опитування родичів, очевидців події, взято пояснення в медпрацівників, запрошено документацію з усіх лікувальних закладів, зазначених заявником, виконується комплекс інших заходів, спрямованих на встановлення всіх без винятку обставин події", - заявили в СК РФ.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі стоматолог приватної клініки видалила пацієнтці 22 здорові зуби, щоб заробити більш ніж 800 тис. рублів.

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07 11 2018 21:53
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