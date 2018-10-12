У Ліоні затримано більше 20 членів грузино-вірмено-азербайджанського злочинного угрупування Серед затриманих - 10 громадян Грузії

Під час проведеної 10 грудня у французькому місті Ліоні масштабної спецоперації затримано 22 члени діючого у Франції і Бельгії організованого злочинного угруповання (ОЗУ), що складається з громадян Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Фото: David Mdzinarishvili/Reuters

У спецоперації під назвою "VORS 69-01" брали безпосередню участь співробітники грузинських правоохоронних органів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Серед затриманих, зазначив директор департаменту центральної кримінальної поліції МВС Грузії Володимир Борцвадзе, 10 громадян Грузії, серед яких два "злодія в законі". За словами Борцвадзе, затримані обвинувачуються в скоєнні на території Франції квартирних крадіжок, угонів автомобілів, створенні фальшивих документів і незаконному розповсюдженні наркотичних засобів. Затриманим загрожує у Франції тюремне ув'язнення терміном до 15 років. За даними Володимира Борцвадзе, у спецоперації брали участь більше 300 співробітників правоохоронних органів Франції, Бельгії та Грузії, також були підключені підрозділи спецназу, кінологічна служба та вертоліт. Нагадаємо, по всій Франції за суботу під час протесту "жовтих жилетів" заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.

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