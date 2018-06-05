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У Лісабоні відкрили "Євробачення-2018", – ВІДЕО

Перший півфінал відбудеться восьмого травня
У столиці Португалії Лісабоні відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018".
У Лісабоні відкрили "Євробачення-2018", – ВІДЕО Фото: eurovision.tv

Церемонія відбулася на узбережжі річки біля Музею мистецтва, архітектури та технології, пише "Укрінформ".

Учасників "Євробачення" зустрічали четверо ведучих.

Цього року організатори замінили традиційну червону доріжку на блакитну, враховуючи тематику нинішнього конкурсу, що присвячений океану.

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Фото: eurovision.tv


Фото: eurovision.tv


Фото: eurovision.tv


Фото: eurovision.tv


Фото: eurovision.tv


Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, Україну на "Євробаченні-2018" представлятиме співак Melovin з піснею "Under the Ladder".

Перший півфінал відбудеться 8 травня, другий – 10 травня, і його закриватиме виступ українського виконавця.

Фінал конкурсу – 12 травня. Цього дня в Лісабоні виступить українська співачка, переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко. На сцені Eurovision Village вона представить свою нову пісню.

 

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06 05 2018 22:59
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