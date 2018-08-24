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У лісах Амазонки зняли плем'я індіанців, яке раніше не вступало в контакт з цивілізацією

За повідомленням фонду, в регіоні проживає 11 племен
Бразильський Національний фонд індіанців опублікував відео, отримане з дрона: на ньому зображено до цього невідоме і небачене плем'я аборигенів Амазонки.
У лісах Амазонки зняли плем Фото: Fundação Nacional do Índio

На ролику видно, як по лісовій галявині ходить людина з довгим предметом, найімовірніше, списом або дерев'яною палицею.

Фонд також опублікував фотографії, зроблені наземної групою дослідників, на яких видно споруду, судячи з усього, що служить індіанцям житлом, а також каное і деякі примітивні інструменти.


Фото: Fundação Nacional do Índio

За повідомленням фонду, в регіоні проживає 11 племен, які так чи інакше входили в контакт з цивілізацією і близько восьми, про контакт з якими нічого не відомо.

Нагадаємо, що в Бразилії правоохоронці розслідують масове вбивство членів ізольованого племені у лісах Амазонії.

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24 08 2018 15:37
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