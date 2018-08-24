CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБразильський Національний фонд індіанців опублікував відео, отримане з дрона: на ньому зображено до цього невідоме і небачене плем'я аборигенів Амазонки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У лісах Амазонки зняли плем'я індіанців, яке раніше не вступало в контакт з цивілізацією
За повідомленням фонду, в регіоні проживає 11 племен
Фото: Fundação Nacional do Índio
На ролику видно, як по лісовій галявині ходить людина з довгим предметом, найімовірніше, списом або дерев'яною палицею.
Фонд також опублікував фотографії, зроблені наземної групою дослідників, на яких видно споруду, судячи з усього, що служить індіанцям житлом, а також каное і деякі примітивні інструменти.
Фото: Fundação Nacional do Índio
За повідомленням фонду, в регіоні проживає 11 племен, які так чи інакше входили в контакт з цивілізацією і близько восьми, про контакт з якими нічого не відомо.
Нагадаємо, що в Бразилії правоохоронці розслідують масове вбивство членів ізольованого племені у лісах Амазонії.
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24 08 2018 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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