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У лісі в Київській області виявили незаконне звалище медичних відходів

Під відкритим небом лежали десятки мішків з медичними шприцами, контейнерами та відходами органічного походження
У лісосмузі в одному з сіл Вишгородського району Київської області виявлено незаконне звалище медичного сміття і відходів органічного походження.
У лісі в Київській області виявили незаконне звалище медичних відходів Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області

Як повідомляє в суботу департамент комунікації поліції Київської області, під відкритим небом лежали десятки мішків з медичними шприцами, контейнерами та відходами органічного походження.

"Наразі поліцейські встановлюють медичний заклад, підрядників та інших осіб, які порушили умови договору з утилізації медичних відходів. Також проводять необхідні слідчі заходи зі встановлення осіб, причетних до забруднення навколишнього середовища", – йдеться в повідомленні.


Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

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26 08 2017 18:59
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