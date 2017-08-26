У лісі в Київській області виявили незаконне звалище медичних відходів
Як повідомляє в суботу департамент комунікації поліції Київської області, під відкритим небом лежали десятки мішків з медичними шприцами, контейнерами та відходами органічного походження.
"Наразі поліцейські встановлюють медичний заклад, підрядників та інших осіб, які порушили умови договору з утилізації медичних відходів. Також проводять необхідні слідчі заходи зі встановлення осіб, причетних до забруднення навколишнього середовища", – йдеться в повідомленні.
Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.
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