У літаку, що розбився в Ірані, була дочка глави компанії-власника: ніхто на борту не вижив, – ЗМІ

На борту перебували вісім пасажирів і троє членів екіпажу

На борту лайнера, що впав в Ірані, була дочка глави Başaran Міна Башаран.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

За інформацією видання, літак, що розбився, був бізнес-джетом Bombardier CL-604 з бортовим номером TC-TRB. Він належав турецькій інвестиційній компанії Başaran Holding.

На борту перебувала дочка голови ради директорів компанії Міна Башаран і семеро її подруг. Вони літали в Дубай на вечірку з нагоди майбутнього весілля Башаран. Кілька днів тому дівчина виклала в інстаграм фото літака з таким же бортовим номером, як у літака, що розбився.

Літак упав в гористій місцевості у 370 км від Тегерана через сильний дощ. Від удару об землю він загорівся. До місця аварії були направлені бригади рятувальників.

На борту перебували вісім пасажирів і троє членів екіпажу. Всі загинули, повідомляє Reuters з посиланням на главу турецької гуманітарної організації "Червоний півмісяць".