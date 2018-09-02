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У Лівії двоє осіб стали жертвами вибуху в мечеті

Вибухові пристрої активували віддалено, за допомогою мобільних телефонів
У Лівії внаслідок подвійного вибуху в мечеті загинули 2 людини, ще 55 отримали поранення.
У Лівії двоє осіб стали жертвами вибуху в мечеті Фото: twitter.com/MatogSaleh

Про це повідомляє Reuters з посиланням на медиків.

Інцидент стався в східному лівійському місті Бенгазі. Вибухи відбулися в невеликій мечеті під час молитви. Вибухові пристрої активували віддалено, за допомогою мобільних телефонів.

 

 

 

Жодна з терористичних організацій ще не взяла на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, у січні у лівійському місті Бенгазі вибух двох автомобілів призвів до загибелі як мінімум 33 людей, ще десятки отримали поранення.

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09 02 2018 18:12
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