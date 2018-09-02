У Лівії двоє осіб стали жертвами вибуху в мечеті

У Лівії внаслідок подвійного вибуху в мечеті загинули 2 людини, ще 55 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на медиків.

Інцидент стався в східному лівійському місті Бенгазі. Вибухи відбулися в невеликій мечеті під час молитви. Вибухові пристрої активували віддалено, за допомогою мобільних телефонів.

Images show the aftermath of the horrific bomb attack on a mosque in Benghazi #Libya earlier today.

Taken by: @ibrahimaltawati pic.twitter.com/Vy1AU45Nhg — Matog Saleh (@MatogSaleh) 9 лютого 2018 р.

Жодна з терористичних організацій ще не взяла на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, у січні у лівійському місті Бенгазі вибух двох автомобілів призвів до загибелі як мінімум 33 людей, ще десятки отримали поранення.