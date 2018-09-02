CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лівії внаслідок подвійного вибуху в мечеті загинули 2 людини, ще 55 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лівії двоє осіб стали жертвами вибуху в мечеті
Вибухові пристрої активували віддалено, за допомогою мобільних телефонів
Фото: twitter.com/MatogSaleh
Про це повідомляє Reuters з посиланням на медиків.
Інцидент стався в східному лівійському місті Бенгазі. Вибухи відбулися в невеликій мечеті під час молитви. Вибухові пристрої активували віддалено, за допомогою мобільних телефонів.
Images show the aftermath of the horrific bomb attack on a mosque in Benghazi #Libya earlier today.— Matog Saleh (@MatogSaleh) 9 лютого 2018 р.
Taken by: @ibrahimaltawati pic.twitter.com/Vy1AU45Nhg
Жодна з терористичних організацій ще не взяла на себе відповідальність за теракт.
Нагадаємо, у січні у лівійському місті Бенгазі вибух двох автомобілів призвів до загибелі як мінімум 33 людей, ще десятки отримали поранення.
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09 02 2018 18:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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