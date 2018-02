У Лівії двоє осіб стали жертвами вибуху в мечеті

Про це повідомляє Reuters з посиланням на медиків.

Інцидент стався в східному лівійському місті Бенгазі. Вибухи відбулися в невеликій мечеті під час молитви. Вибухові пристрої активували віддалено, за допомогою мобільних телефонів.

Images show the aftermath of the horrific bomb attack on a mosque in Benghazi #Libya earlier today.

Taken by: @ibrahimaltawati pic.twitter.com/Vy1AU45Nhg