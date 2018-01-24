Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Лівії підірвали два автомобілі біля мечеті: загинуло 33 людини

Перший вибух прогримів при виході віруючих з мечеті, другий – по прибуттю поліції і швидкої допомоги
У лівійському місті Бенгазі вибух двох автомобілів призвів до загибелі як мінімум 33 людей, ще десятки отримали поранення.
У Лівії підірвали два автомобілі біля мечеті: загинуло 33 людини Фото: Reuters

"Перший вибух прогримів біля мечеті в центральному районі Ес-Сальмани, коли віруючі виходили з будівлі після вечірньої молитви. Другий, більш потужний вибух пролунав приблизно через 10-15 хвилин на протилежній стороні вулиці, після того, як співробітники служб безпеки і охорони здоров'я прибули на місце події", - повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, другий вибух пошкодив машину швидкої допомоги і привів до ще більшої кількості жертв.

У числі постраждалих називають співробітників поліції, в тому числі і голову слідчо-розшукового відділу при головному командуванні Лівійської національної армії Ахмед Алі аль-Фитруі.

Медики припускають, що число загиблих може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.

Жодне з угрупувань не взяло відповідальність за теракт.

Нагадаємо, у лівійському місті Дерна в результаті авіаудару загинуло щонайменше 15 цивільних, серед них жінки та діти.

Раніше повідомлялося про те, що з часу повалення в 2011 р. режиму полковника Муаммара Каддафі Лівія переживає важку кризу. На політичній арені протиборствують ліберальні сили, підтримувані армією, і представники ісламістських партій, за якими стоять угруповання колишніх повстанців. З тих пір територія країни знаходиться під контролем різних політичних сил та їхніх збройних загонів, центральне уряд контролює лише столичний регіон. В результаті складної ситуації в державі Лівія увійшла в список з п'яти країн, від поїздок в які Міністерство закордонних справ України закликає громадян утриматися.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2018 08:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.