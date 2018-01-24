У Лівії підірвали два автомобілі біля мечеті: загинуло 33 людини
"Перший вибух прогримів біля мечеті в центральному районі Ес-Сальмани, коли віруючі виходили з будівлі після вечірньої молитви. Другий, більш потужний вибух пролунав приблизно через 10-15 хвилин на протилежній стороні вулиці, після того, як співробітники служб безпеки і охорони здоров'я прибули на місце події", - повідомляє Reuters.
За інформацією агентства, другий вибух пошкодив машину швидкої допомоги і привів до ще більшої кількості жертв.
У числі постраждалих називають співробітників поліції, в тому числі і голову слідчо-розшукового відділу при головному командуванні Лівійської національної армії Ахмед Алі аль-Фитруі.
Медики припускають, що число загиблих може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.
Жодне з угрупувань не взяло відповідальність за теракт.
Нагадаємо, у лівійському місті Дерна в результаті авіаудару загинуло щонайменше 15 цивільних, серед них жінки та діти.
Раніше повідомлялося про те, що з часу повалення в 2011 р. режиму полковника Муаммара Каддафі Лівія переживає важку кризу. На політичній арені протиборствують ліберальні сили, підтримувані армією, і представники ісламістських партій, за якими стоять угруповання колишніх повстанців. З тих пір територія країни знаходиться під контролем різних політичних сил та їхніх збройних загонів, центральне уряд контролює лише столичний регіон. В результаті складної ситуації в державі Лівія увійшла в список з п'яти країн, від поїздок в які Міністерство закордонних справ України закликає громадян утриматися.
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