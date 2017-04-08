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У "ЛНР" кажуть, що затримали трьох юнаків за малюнки та підняття прапору України

Дії хлопців розцінили як акт вандалізму
У так званому "Міністерстві внутрішніх справ" самоназваної "ЛНР" заявили про затримання в Луганську трьох 18-річних юнаків за "акти вандалізму", а саме — "підняття прапору України, намалювання українських прапорів на будівлі школи, розфарбований та повалений пам’ятник Жукову і розбите скло школи".
У "ЛНР" кажуть, що затримали трьох юнаків за малюнки та підняття прапору України Фото:unian

В "ЛНР"заявили, що інцидент стався 21 липня, коли "троє невідомих били скло луганської школи №36", в якій навчалися. Також бойовики заявляють, що юнаки були у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того "актами вандалізму", скоєними хлопцями, в так званому "МВС ЛНР" називають малюнки українських прапорів на будівлі тієї ж школи, та біля університету Даля — підняття на флагштоку прапора України, "зрізавши трос, щоб не було можливості прибрати цей прапор", - повідомляє "Громадське" з посиланням на "МВС" бойовиків.

В "ЛНР" також заявляють, ніби на наступний день троє юнаків розфарбували пам'ятник маршалу Жукову, встановлений на території навчального закладу, "а через дві доби і зовсім повалили постамент на землю".

Ініціатором цих нібито "актів вандалізму" у самоназваній "республіці" назвали луганчанина, який кілька років мешкав у Вінниці та повернувся до міста.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області (ОРЛО) видали "навчальний посібник", який в якості назви жителів Донбасу вводить термін "донбасит".

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04 08 2017 08:33
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