У "ЛНР" спортсмен на нагородження дістав прапор України і порвав грамоту "республіки" Спецслужби терористів спіймали чоловіка

В окупованій Кадієвці (колишній Стаханов) під час церемонії нагородження майстер спорту з поліатлону Віктор Степаненко накинув на плечі український прапор і розірвав грамоту "ЛНР".

Фото: соцмережі

"Зараз він знаходиться в лапах МДБ і йому загрожує відповідальність, передбачена статтею 343 КК "ЛН" - спонукання до ненависті, або ворожнечі, а також приниження людської гідності. Луганщина-земля героїв. Слава Україні!", - написав в Facebook користувач Антон Птіцин. Нагадаємо, що колишній глава так званого "центрвиборчкому" "ДНР" Роман Лягін зізнався, що жителі Донбасу в 2014 році були обдурені.

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