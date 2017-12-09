НОВИНИВ окупованій Кадієвці (колишній Стаханов) під час церемонії нагородження майстер спорту з поліатлону Віктор Степаненко накинув на плечі український прапор і розірвав грамоту "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "ЛНР" спортсмен на нагородження дістав прапор України і порвав грамоту "республіки"
Спецслужби терористів спіймали чоловіка
Фото: соцмережі
"Зараз він знаходиться в лапах МДБ і йому загрожує відповідальність, передбачена статтею 343 КК "ЛН" - спонукання до ненависті, або ворожнечі, а також приниження людської гідності. Луганщина-земля героїв. Слава Україні!", - написав в Facebook користувач Антон Птіцин.
Нагадаємо, що колишній глава так званого "центрвиборчкому" "ДНР" Роман Лягін зізнався, що жителі Донбасу в 2014 році були обдурені.
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12 09 2017 19:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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