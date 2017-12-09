Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У "ЛНР" спортсмен на нагородження дістав прапор України і порвав грамоту "республіки"

Спецслужби терористів спіймали чоловіка
В окупованій Кадієвці (колишній Стаханов) під час церемонії нагородження майстер спорту з поліатлону Віктор Степаненко накинув на плечі український прапор і розірвав грамоту "ЛНР".
У "ЛНР" спортсмен на нагородження дістав прапор України і порвав грамоту "республіки" Фото: соцмережі

"Зараз він знаходиться в лапах МДБ і йому загрожує відповідальність, передбачена статтею 343 КК "ЛН" - спонукання до ненависті, або ворожнечі, а також приниження людської гідності. Луганщина-земля героїв. Слава Україні!", - написав в Facebook користувач Антон Птіцин.

Нагадаємо, що колишній глава так званого "центрвиборчкому" "ДНР" Роман Лягін зізнався, що жителі Донбасу в 2014 році були обдурені.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2017 19:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.