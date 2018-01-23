CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМайже півтори тисячі осіб були евакуйовані з нічного клубу та готелю з туристичного району Вест-Енд у Лондоні через витік газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лондоні через витік газу евакуйовані 1,5 тис осіб
На місці пожежники виявили розрив газової магістралі
Фото: LONDON FIRE BRIGADE
Люди були евакуйовані після виявлення витоку газу на Крейвен-стріт у самому центрі Лондона, повідомляє BBC.
Аварійні служби прибули на місце після 2 ночі за місцевим часом.
"Як запобіжний захід було евакуйовано близько 1450 осіб з готелю і нічного клубу", - ідеться у заяві пожежної служби.
Довкола місця інциденту утворили поліцейський кордон, дороги перекрили. Людей попросили оминати район витоку. Задля безпеки також закрили залізничну станцію Charing Cross.
На місці пожежники виявили розрив газової магістралі. Про потерпілих інформації немає.
Нагадаємо, що на північному заході Лондона, де проходив різдвяний ярмарок, вибухнув автомобіль.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 01 2018 09:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles