У Лондоні через витік газу евакуйовані 1,5 тис осіб

Майже півтори тисячі осіб були евакуйовані з нічного клубу та готелю з туристичного району Вест-Енд у Лондоні через витік газу.

Люди були евакуйовані після виявлення витоку газу на Крейвен-стріт у самому центрі Лондона, повідомляє BBC.

Аварійні служби прибули на місце після 2 ночі за місцевим часом.

"Як запобіжний захід було евакуйовано близько 1450 осіб з готелю і нічного клубу", - ідеться у заяві пожежної служби.

Довкола місця інциденту утворили поліцейський кордон, дороги перекрили. Людей попросили оминати район витоку. Задля безпеки також закрили залізничну станцію Charing Cross.

На місці пожежники виявили розрив газової магістралі. Про потерпілих інформації немає.

Нагадаємо, що на північному заході Лондона, де проходив різдвяний ярмарок, вибухнув автомобіль.