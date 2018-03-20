CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лондоні після повідомлень про запах диму закривали вокзал Вікторія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лондоні через запах диму евакуювали вокзал
Працівники надзвичайних служб попередили про можливі затримки у русі транспорту
Фото: google.com
"Пожежників викликали на вокзал Вікторія, щоб прояснити причину запаху диму. На місці перебувають дві бригади", - повідомили у пожежній службі Лондона, передає видання Express.
При цьому працівники надзвичайних служб попередили про можливі затримки у русі транспорту.
Додаткових деталей інциденту не повідомляють.
Вокзал Вікторія вже евакуювали раніше у цьому місяці по сигналу тривоги, коли 8 березня всіх пасажирів попросили залишити будівлю. Тоді поліція відновила роботу вокзалу через півгодини після початку евакуації.
Нагадаємо, що майже півтори тисячі осіб були евакуйовані з нічного клубу та готелю з туристичного району Вест-Енд у Лондоні через витік газу.
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20 03 2018 15:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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