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У Лондоні через запах диму евакуювали вокзал

Працівники надзвичайних служб попередили про можливі затримки у русі транспорту
У Лондоні після повідомлень про запах диму закривали вокзал Вікторія.
У Лондоні через запах диму евакуювали вокзал Фото: google.com

"Пожежників викликали на вокзал Вікторія, щоб прояснити причину запаху диму. На місці перебувають дві бригади", - повідомили у пожежній службі Лондона, передає видання Express.

При цьому працівники надзвичайних служб попередили про можливі затримки у русі транспорту.

Додаткових деталей інциденту не повідомляють.

Вокзал Вікторія вже евакуювали раніше у цьому місяці по сигналу тривоги, коли 8 березня всіх пасажирів попросили залишити будівлю. Тоді поліція відновила роботу вокзалу через півгодини після початку евакуації.

Нагадаємо, що майже півтори тисячі осіб були евакуйовані з нічного клубу та готелю з туристичного району Вест-Енд у Лондоні через витік газу.

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20 03 2018 15:21
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