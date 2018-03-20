У Лондоні через запах диму евакуювали вокзал

У Лондоні після повідомлень про запах диму закривали вокзал Вікторія.

"Пожежників викликали на вокзал Вікторія, щоб прояснити причину запаху диму. На місці перебувають дві бригади", - повідомили у пожежній службі Лондона, передає видання Express.

При цьому працівники надзвичайних служб попередили про можливі затримки у русі транспорту.

Додаткових деталей інциденту не повідомляють.

Вокзал Вікторія вже евакуювали раніше у цьому місяці по сигналу тривоги, коли 8 березня всіх пасажирів попросили залишити будівлю. Тоді поліція відновила роботу вокзалу через півгодини після початку евакуації.

Нагадаємо, що майже півтори тисячі осіб були евакуйовані з нічного клубу та готелю з туристичного району Вест-Енд у Лондоні через витік газу.