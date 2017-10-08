У Лондоні двоповерховий автобус в'їхав у магазин

Можлива причина інциденту поки не вказується

На південному заході Лондона двоповерховий автобус врізався в будівлю магазину.

За попередньою інформацією, інцидент стався вранці. Водій автобуса госпіталізований, медики надали допомогу шести постраждалим пасажирам, повідомляє Sky News.



Фото: sky.com

На місці події працюють рятувальники, медики і поліція. Можлива причина інциденту поки не вказується.

Також повідомляється про те, що зараз поліцейські перекрили дорогу Лавендер Хілл, де сталася аварія.



Фото: sky.com

Нагадаємо, що в американському штаті Огайо в передмісті Клівленда 45-річний місцевий житель без трусів на своєму авто на повній швидкості в'їхав у закритий магазин і заявив продавцеві, що хоче пива.