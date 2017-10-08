CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа південному заході Лондона двоповерховий автобус врізався в будівлю магазину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лондоні двоповерховий автобус в'їхав у магазин
Можлива причина інциденту поки не вказується
Фото: sky.com
За попередньою інформацією, інцидент стався вранці. Водій автобуса госпіталізований, медики надали допомогу шести постраждалим пасажирам, повідомляє Sky News.
Фото: sky.com
На місці події працюють рятувальники, медики і поліція. Можлива причина інциденту поки не вказується.
Також повідомляється про те, що зараз поліцейські перекрили дорогу Лавендер Хілл, де сталася аварія.
Фото: sky.com
Нагадаємо, що в американському штаті Огайо в передмісті Клівленда 45-річний місцевий житель без трусів на своєму авто на повній швидкості в'їхав у закритий магазин і заявив продавцеві, що хоче пива.
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10 08 2017 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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