У Лондоні фургон наїхав на людей, є постраждалі
Очевидці події затримали водія та передали його в руки поліції, передає Daily Mail.
Повідомляється, що поліція оточила район події.
Після того, як фургон наїхав на натовп людей біля мечеті в Лондоні, з нього вискочив чоловік з ножем і поранив, принаймні, одну людину. Про це повідомляє Evening Standart.
Видання пише, що фургон, який збив людей, був узятий в оренду в Уельсі. Одна людина – світлошкірий чоловік з чорним волоссям, був затриманий співробітниками поліції.
Police were called to reports of a vehicle in collision with pedestrians just after midnight https://t.co/eMJxdSGNee pic.twitter.com/DblKrYMxDJ— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 червня 2017 р.
В результаті наїзду, постраждали мусульмани, які виходили з мечеті після нічної молитви.
Очевидці повідомляють, що наїзд був спланований. Однак поліція поки не кваліфікувала інцидент як теракт.
Також, за словами деяких очевидців, в фургоні знаходилися три людини, двом вдалося втекти.
Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.
Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.
Раніше поліція назвала імена двох виконавців теракту на Лондонському мосту: ними були 27-річний Курям Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуейн.
Також повідомлялося, що всіх затриманих у справі про теракт на Лондонському мосту відпустили без пред'явлення звинувачень.
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