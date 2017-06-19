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У Лондоні фургон наїхав на людей, є постраждалі

Нападника затримали
У ніч на понеділок, 19 червня, в результаті наїзду фургона на пішоходів поблизу мечеті в Лондоні постраждало більше 10 осіб.
У Лондоні фургон наїхав на людей, є постраждалі Фото: Thomas Van Hulle

Очевидці події затримали водія та передали його в руки поліції, передає Daily Mail.

Повідомляється, що поліція оточила район події.

Після того, як фургон наїхав на натовп людей біля мечеті в Лондоні, з нього вискочив чоловік з ножем і поранив, принаймні, одну людину. Про це повідомляє Evening Standart.

Видання пише, що фургон, який збив людей, був узятий в оренду в Уельсі. Одна людина – світлошкірий чоловік з чорним волоссям, був затриманий співробітниками поліції.


В результаті наїзду, постраждали мусульмани, які виходили з мечеті після нічної молитви.

Очевидці повідомляють, що наїзд був спланований. Однак поліція поки не кваліфікувала інцидент як теракт.

Також, за словами деяких очевидців, в фургоні знаходилися три людини, двом вдалося втекти.

Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.

Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.

Раніше поліція назвала імена двох виконавців теракту на Лондонському мосту: ними були 27-річний Курям Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуейн.

Також повідомлялося, що всіх затриманих у справі про теракт на Лондонському мосту відпустили без пред'явлення звинувачень.

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19 06 2017 06:31
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