У Лондоні фургон наїхав на людей, є постраждалі

Очевидці події затримали водія та передали його в руки поліції, передає Daily Mail.

Повідомляється, що поліція оточила район події.

Після того, як фургон наїхав на натовп людей біля мечеті в Лондоні, з нього вискочив чоловік з ножем і поранив, принаймні, одну людину. Про це повідомляє Evening Standart.

Видання пише, що фургон, який збив людей, був узятий в оренду в Уельсі. Одна людина – світлошкірий чоловік з чорним волоссям, був затриманий співробітниками поліції.

Police were called to reports of a vehicle in collision with pedestrians just after midnight https://t.co/eMJxdSGNee pic.twitter.com/DblKrYMxDJ