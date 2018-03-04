У Лондоні госпіталізували 96-річного чоловіка королеви Єлизавети II
У заяві Букінгемського палацу говориться, що операція запланована на середу, 4 квітня, передає Sky News.
96-річного принца Філіпа доставили в приватну лікарню короля Едуарда VII в центрі Лондона.
За непідтвердженими даними, чоловік Єлизавети II вже близько місяця має проблеми зі стегном, через що він пропустив участь в запланованих заходах. Зокрема, він був відсутній на пасхальній службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
Нагадаємо, у березні 2013-го королеву Великобританії Єлизавету II госпіталізували до лікарні. Після виписки Єлизавета спустилася "інспектувати" лондонське метро.
У середу, 21 червня 2017 року королева виступила з традиційною тронною промовою перед британським парламентом і зачитала програму уряду на наступні два роки. Головним завданням уряду на цей період є належна організація виходу королівства зі складу ЄС (Brexit).
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