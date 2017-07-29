У Лондоні люди протестують через смерть 20-річного Рашана Чарльза

Під час затримання Чарльза поліцейські сильно притиснули його до підлоги

У Лондоні (Великобританія) проходять акції протесту після смерті Рашана Чарльза, який помер в лікарні після того, як його затримали поліцейські.

"Кілька людей були арештовані після того, як вийшли на протест після смерті людини. Вони забарикадували дорогу і кидали пляшки в офіцерів, загострюючи конфлікт", - йдеться в повідомленні The Telegraph.



Фото: The Telegraph

Тиждень тому хлопця переслідували правоохоронці. Британець кинув свій автомобіль, забіг в магазин і проковтнув якийсь предмет. Передбачається, що це міг бути згорток з наркотиками. Незабаром після цього Рашан Чарльз помер в лікарні.

Повідомляється, що під час затримання 20-річного Рашана Чарльза поліцейські сильно притиснули його до підлоги. Відразу після затримання він загинув у лікарні. У Незалежній комісії з розгляду скарг на поліцію вже заявили, що займуться вивченням цього інциденту.

Протестувальники звинувачують у його загибелі правоохоронців.