У Лондоні люди протестують через смерть 20-річного Рашана Чарльза
"Кілька людей були арештовані після того, як вийшли на протест після смерті людини. Вони забарикадували дорогу і кидали пляшки в офіцерів, загострюючи конфлікт", - йдеться в повідомленні The Telegraph.
Фото: The Telegraph
Тиждень тому хлопця переслідували правоохоронці. Британець кинув свій автомобіль, забіг в магазин і проковтнув якийсь предмет. Передбачається, що це міг бути згорток з наркотиками. Незабаром після цього Рашан Чарльз помер в лікарні.
Повідомляється, що під час затримання 20-річного Рашана Чарльза поліцейські сильно притиснули його до підлоги. Відразу після затримання він загинув у лікарні. У Незалежній комісії з розгляду скарг на поліцію вже заявили, що займуться вивченням цього інциденту.
Протестувальники звинувачують у його загибелі правоохоронців.
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