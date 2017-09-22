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У Лондоні може зникнути Uber

Транспортне управління Лондона засумнівалось у достатній відповідальності компанії
Влада Лондона не має наміру продовжувати дію ліцензії компанії Uber, термін дії якої закінчується 30 вересня.
У Лондоні може зникнути Uber Фото: hi-tech.mail.ru

Про це йдеться у заяві на сайті Транспортного управління Лондона (TfL).

У заяві зазначається, що регулювання роботи лондонського таксі та приватних перевізників призначене для забезпечення безпеки пасажирів.

Приватні оператори мають відповідати суворим правилам і демонструвати TfL, що вони роблять все для їх дотримання.

"Управління прийшло до висновку, що компанія Uber London Limited не підходить під умови, які дають право отримати ліцензію на приватні перевезення", - йдеться у заяві.

TfL вважає, що підхід та поведінка Uber демонструють брак корпоративної відповідальності стосовно низки питань, які мають потенційні наслідки для громадської безпеки.

Зокрема, наголошується, що підхід компанії до реагування на повідомлення про серйозні злочини не відповідає вимогам.

Компанія Uber має 21 день на подачу апеляції, впродовж цього терміну вона має право продовжувати операційну діяльність в Лондоні.

Як повідомляв iPress.ua, онлайн-сервіс по замовленню таксі Uber включив у свої додатки вбудований чат, який замінить SMS.

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22 09 2017 15:32
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