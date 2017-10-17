CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих у лондонському метро на станції Parsons Green, де нещодавно відбувся теракт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лондоні невідомий з ножем напав на перехожих: є жертви
Троє осіб отримали поранення, один з яких загинув у лікарні
Фото: PA
Потерпілих госпіталізували до лікарні, однак один з них згодом помер, повідомляє Mirror.
Скотленд-Ярд поки не пов’язує напад з тероризмом. Однак затримати нападника поки не вдалося.
Станція метро Parsons Green закрита на час проведення розслідування.
Нагадаємо, що внаслідок наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб. Британська поліція не вважає інцидент терористичним актом.
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17 10 2017 07:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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