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У Лондоні підлітку, який розпилював кислоту в обличчя людей, присудили 10,5 року в'язниці

Джон брав участь у низці нападів на водіїв мопедів, яким бризкали в обличчя кислотою і викрадали їхні транспортні засоби
Британський підліток отримав 10,5 років тюремного ув’язнення за те, що розпилював кислоту в обличчя мотоциклістів у Лондоні, намагаючись їх пограбувати.
У Лондоні підлітку, який розпилював кислоту в обличчя людей, присудили 10,5 року в Фото: ТАСС

Про це повідомляє Reuters.

У липні минулого року 17-річний Деррік Джон брав участь у низці нападів на водіїв мопедів, яким бризкали в обличчя кислотою і викрадали їхні транспортні засоби.

Джон був пасажиром на мопеді, яким керував невстановлений водій. Їм вдалося вкрасти два мопеди.

"Один з потерпілих втратив 30% зору, які він ніколи не відновить, інші змушені були залишити свої роботи внаслідок отриманих травм. Якби вони не були в шоломах, всі травми могли бути набагато серйознішими", - заявив один із прокурорів.

Використання кислоти під час вуличних нападів у Британії різко зросло за останні два роки, спонукавши уряд обмежити продаж сірчаної кислоти та заборонити її продаж дітям.

Нагадаємо, наприкінці січня в одній зі шкіл Німеччини підліток зарізав іншого школяра.

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12 03 2018 16:55
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